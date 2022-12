Marialuisa Jacobelli-choc: "Mi ha menato. Pensava che io ed Mbappè..."

28 dicembre 2022 a

Momenti di paura per Marialuisa Jacobelli, giornalista e conduttrice televisiva. La figlia di Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport, ha raccontato di essere stata vittima di stalking. A perseguitarla, come lei stessa ha raccontato, l'ex fidanzato. "Sono sollevata, come se finalmente si fosse chiuso un cerchio dolorosissimo. Sono stata fortunata. Devo dire grazie ai miei avvocati, Federico Cecconi e Massimiliano Mariani, alla magistratura, al capo della squadra mobile di Milano, Marco Calì, un uomo meraviglioso e di grande umanità", sono state le sue parole dopo che l'ex compagno, Francesco Angelini, è stato condannato. L'uomo, un imprenditore monegasco, è stato arrestato a per atti persecutori nei confronti della donna. E il 21 dicembre il giudice dell’udienza preliminare lo ha condannato a 2 anni e quattro mesi.

Una data che le ha cambiato la vita, anche se recuperare la fiducia nei confronti del genere maschile non è semplice: "Ho amici, fratelli, conosco tanti uomini che sono bravi e consapevoli, a partire da mio padre. Però non penso di essere ancora pronta per una relazione, questa esperienza mi ha segnata molto". Tutto è iniziato da una partita, quella del Chelsea a Londra. Quel giorno "amici comuni mi presentarono questo uomo, che all’apparenza era normalissimo, gentile, interessante. La storia è iniziata così".

Poi però è arrivato il punto di non ritorno. "Il 2 gennaio a Montecarlo fu molto violento con me, mi mise le mani addosso. Aveva l’irrazionale convinzione che avessi una storia con il calciatore Mbappé. Lì chiamai subito la mia amica Christine, il mio faro, sapeva tutto di noi dal primo giorno: è stata lei a calmarmi e a tranquillizzarmi in più di un’occasione. Lui poi si scusò moltissimo, disse che non sapeva cosa gli fosse successo, mi chiese di dargli un’altra possibilità". Ma la Jacobelli non ha cambiato idea: "Ormai soffrivo di attacchi di panico, ero seguita da uno psicologo che vedo tuttora". Successivamente la scoperta che l’imprenditore aveva molestato anche un’altra donna: "Ora lui sta seguendo un percorso psichiatrico di recupero. Spero lo aiuti a capire la gravità di ciò che ha fatto".