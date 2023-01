Brasile, la mamma di Pelè non sa nulla: "Lei apre gli occhi, poi..."

01 gennaio 2023 a

Nella scomparsa di Pelè c'è un dramma nel dramma. La madre del campione brasiliano scomparso qualche giorno fa all'età di 82 anni, è ancora ignara della morte del figlio. A rivelarlo è stata la sorella di Pelè, Maria Lucia che, come riportato da Fanpage, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ESPN: “Lei non lo sa. Parliamo, ma lei non lo sa. È nel suo piccolo mondo. A volte capisce, a volte no. Lei apre gli occhi e io le dico: ‘Preghiamo per lui’. Non è cosciente”.

Donna Celeste, 100 anni compiuti da poco, non avrebbe dunque ancora saputo nulla sulla drammatica notizia della morte del figlio. Tuttavia un ultimo saluto tra la madre e il figlio è in programma martedì, giorno del funerale: prima di essere portato in cimitero, verrà organizzato un corteo funebre per le strade di Santos, che passerà anche davanti alla residenza di Celeste. Un gesto per dare quell'ultimo saluto a quella madre che Pelè ha sempre rispettato e a cui era legatissimo.

Di certo per la donna, apprendere della morte del figlio sarà un dolore indicibile. Pelè non è stato solo un "figlio", ha rappresentato un pezzo di storia del Brasile e del calcio. E per questo motivo il suo Paese gli darà l'estremo saluto come si riserva ai capi di Stato.