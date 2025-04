Carlo Ancelotti, "no al Brasile": chi gli offre 50 milioni netti a stagione

I media iberici riferiscono di un incontro ieri a Londra tra il tecnico del Real e rappresentanti della Cbf , la Federcalcio verdeoro. Uno degli ostacoli sarebbe stato rappresentato dalla richiesta di diventare ct già a giugno mentre Ancelotti ha fatto presente che non si potrebbe liberare prima di agosto, forse perché dovrà guidare i Blancos al prossimo Mondiale per Club . Inoltre l'allenatore italiano deve ancora trovare l'accordo per la risoluzione anticipata con il Real dopo che si è visto respingere una richiesta di indennizzo da 4 milioni di euro .

Colpo di scena: Carlo Ancelotti potrebbe dire no al Brasile . Sul futuro del tecnico di Reggiolo c'è una sola certezza: non sarà al Real Madrid , visto che Florentino Perez avrebbe già scelto il suo successore, lo spagnolo Xabi Alonso .

"Come ho detto, posso continuare, posso smettere, sarà un argomento per le prossime settimane". Carlo A...

Sullo sfondo, però, ci sarebbe anche una maxi-offerta dall'Arabia Saudita arrivata al tecnico di Reggiolo: Marca parla di 50 milioni di euro netti a stagione. La possibile alternativa per il Brasile è Jorge Jesus che ora allena l'Al-Hilal in Arabia Saudita. Per quanto riguarda la panchina del Real che Ancelotti è comunque destinato a liberare, appare certo l'arrivo dell'ex Xabi Alonso dal Bayer Leverkusen. E sulla panchina del club della Bundesliga potrebbe approdare Cesc Fabregas che, secondo quanto scrive La Provincia di Como, ieri avrebbe avuto un incontro di due ore in città con emissari del club tedesco. Le alternative, per le "Aspirine", sono l'olandese Erik ten Hag (esonerato dal Manchester United) o lo spagnolo Xavi, ex Barcellona.