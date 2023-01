Alessandro Del Piero, la foto col pinguino è un caso: ecco perché

Hoara Borselli 02 gennaio 2023 a

a

a

Attenzione attenzione mondo. Sto per darvi una notizia sconvolgente sul nostro amato pianeta. È finita! E non è Greta Thumberg che vi parla. Non c'è più via di ritorno, il nostro ecosistema ce lo siamo giocati definitivamente. E nulla c'entrano il progresso, il clima, le emissioni di co2 che ci regalano l'India, la Cina, la globalizzazione, i cattivoni ricchi che scorazzano per i cieli con i loro lussuosissimi jet privati . Nulla di tutto questo.



C'è un colpevole, un uomo ricco, famoso e già per questo palesemente antipatico alle masse, che ha fatto un gesto terribile, imperdonabile, una cosa che cambierà per sempre le sorti del pianeta. Lui è Alessandro Del Piero, il campione del pallone che insieme alla moglie si è concesso il lusso di trascorrere le sue vacanze a Dubai. Già questo è bastato per inserirlo nella lista nera dei cattivi. Lui che già era stato avvistato in Qatar per i mondiali di calcio, si è permesso di trascorrere pure le vacanze di Natale in quel luogo dove i diritti umani sono negati? Come si permette!Lecito chiedersi se i 13 milioni di italiani incollati allo schermo per gustarsi la finale mondiale, per un attimo abbiano dimenticato in quale Paese si stessero disputando, in nome della voglia di divertirsi? Del Piero dagli spalti è un insensibile, e noi dalla poltrona del salotto, sempre meno colpevoli. Mah! Cosa avrà fatto l'ex numero dieci della Juve, a parte questo, per essere massacrato dai moralisti da tastiera?



Ha postato una foto mentre lui e la moglie accarezzano due teneri pinguini. Eh già, ha fatto questa cosa terribile capite? Se prendiamo un moralista e scopriamo avere in seno un'indole ecologista, il mix è letale. Quello che fino a ieri era un idolo, diventa l'esempio di chi, accecato dal benessere e dal menefreghismo, porterà il mondo alla deriva. Perché questo scrivono: «Del Piero è l'esempio perfetto di come un intero Pianeta e gran parte dell'umanità siano costretti a vivere una insopportabile agonia per mantenere gli sfizi e i lussi assurdi di una piccola élite». Vedete cosa capita ad accarezzare due teneri pinguini? Costringi l'umanità a dover sopportare una vita agonizzante, costretta a mantenere il lusso dei pochissimi fortunati. I pinguini devono stare al Polo Nord gridano le masse dei puri. E accarezzarli è simbolo di quella deriva senza ritorno che se fatto per di più da una mano danarosa, diventa una colpa che ti sbatte all'inferno senza possibilità di redenzione. Ma veramente dobbiamo sorbirci la morale dei lanciatori di zuppe che ci devono impartire lezioni su cosa fare o non fare nella nostra vita? Il mondo crolla se Del Piero accarezza due pinguini lontani dal loro habitat naturale, e resta in piedi quando nei circhi le foche volteggiano con la palla sul naso? Perché non ho mai sentito la vostra voce di dissenso su questo. Mi spiegate la differenza fra un pinguino a Dubai ed una tigre bianca a Bergamo? Cari ambientalisti, uscite dalla vostra bolla di ipocrisia e siate sinceri. Dite di voler salvare il Pianeta, ma in realtà volete annientare il vostro vero nemico: il lusso e chi ha il privilegio di poterselo permettere.