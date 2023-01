Gianluca Vialli, come sta: le sue condizioni e la voce che fa sperare

04 gennaio 2023 a

Gianluca Vialli prosegue nella sua lotta contro il cancro al pancreas. Una lotta che dura da qualche anno e che il campione sta combattendo con una grinta d'altri tempi. L'ex capitano della Juventus è ricoverato in un ospedale a Londra. Come è noto, la famiglia ha chiesto alla struttura di non divulgare notizie sullo stato di salute dell'ex giocatore di Samp, Juve e Cremonese. Ma questo 2023 si è aperto con il vento della speranza. Vialli è seguito dal celebre oncologo David Cunningham che di fatto gli è stato vicino sin dall'insorgere dei primi sintomi della malattia. E così tutto lo staff che ha accompagnato Vialli in questa dura lotta.

Vialli ricoverato, "ti stringo la mano": la dedica più commovente

Come vi abbiamo dato conto qualche giorno fa, secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Secolo XIX, le condizioni di Vialli sarebbero "stabili". Ed è per questo motivo che il nuovo anni si è aperto con la speranza che Vialli possa vincere questa guerra.

"Le condizioni di Gianluca Vialli": ecco come sta il campione

Tanti i campioni dello sport che gli sono vicini. Ma anche gli amici di una vita come Massimo Mauro che qualche giorno fa è volato a Londra per stare vicino all'amico Gianluca. Roberto Mancini ha parlato di "un peso sul cuore" per la vicenda di Vialli e proprio ieri, Cesare Prandelli, ex ct della nazionale ha voluto mandare un messaggio a Vialli ricordandogli che ha già dimostrato di avere un grande coraggio in diverse occasioni. Infine va ricordato che il ritorno in Italia della mamma 87enne, dopo una visita al figlio prima di Natale, lascia pensare che la situazione non stia precipitando come poteva sembrare in un primo momento.