Gennaro Gattuso choc, ladri nella sua villa "respinti dal fortino"

09 gennaio 2023 a

a

a

Gennaro Gattuso e il complicato momento che sta vivendo a Valencia: se nelle ultime sette gare di Liga i suoi sono sprofondati in classifica all'11° posto con soli cinque punti di vantaggio sull’Espanyol, attualmente in zona retrocessione, lo scorso 6 gennaio la casa dell’allenatore italiano è stata assaltata dai ladri. Se al Mestalla i giocatori di casa hanno perso 0-1 con il Cadice, dei furfanti hanno provato a entrare nella sua villa di Campolivar, prima che i cani sventassero il tutto. Così rivela il quotidiano spagnolo Las Provincias: i sistemi di sicurezza installati a casa di Gennaro Gattuso hanno funzionato con i sensori di movimento che hanno fatto scattare gli allarmi e messo in fuga i ladri, spaventati anche dai due grandi cani messi dall'ex allenatore di Milan e Napoli a guardia dell’abitazione.

"Fuori de...". Gattuso sbrocca, caos italiano-spagnolo: video tutto da godere | Guarda

Le immagini della sicurezza alle forze dell’ordine

Rientrato a casa dopo la gara contro il Cadice, il tecnico calabrese ha sporto denuncia alla polizia, che si è messa subito al lavoro per cercare di individuare i malviventi. Alle forze dell'ordine sono state fornite le immagini delle telecamere di sicurezza istallate nella villa che hanno ripreso i ladri prima che fossero messi in fuga dagli allarmi e dall'avanzare minaccioso dei due cani da guardia. Quello capitato a Gennaro Gattuso non è però un caso isolato per quel che riguarda il calcio spagnolo: in Spagna infatti i calciatori e gli allenatori da tempo sono tra le vittime preferite dei ladri.

"Non ho più una vita. E mia moglie...": il dramma di Rino Gattuso

Da Castillejo a Benzema: quanti furti!

Ad agosto, infatti, a essere svaligiata era stata difatti la casa dell'ex milanista, nonché attuale calciatore del Valencia, Samu Castillejo. Ma nell'ampio elenco di calciatori derubati di recente in Spagna con le stesse modalità figurano anche l'attaccante del Barcellona Ansu Fati e il vincitore del Pallone d'Oro che milita nel Real Madrid Karim Benzema.