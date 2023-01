Gigi Buffon umiliato, il coro dei tifosi dell'Inter

11 gennaio 2023 a

Era il grande atteso della sfida di Coppa Italia a San Siro martedì sera, e alla fine Gigi Buffon ha risposto presente. Il portiere del Parma, ex Juve e Psg, ha risposto a tutti con una grande prestazione contro l’Inter, che ha fino all’88’ ha rischiato seriamente di uscire in anticipo dal torneo, da campione uscente, prima di riprendere il risultato con Lautaro e di ribaltarlo nel secondo tempo supplementare grazie all’inzuccata di Francesco Acerbi. I tifosi nerazzurri, intanto, non hanno dimenticato il portiere 44enne di Carrara, che lo hanno accolto subissandolo di fischi, ma non solo.

Buffon, che parata su Dzeko!

Oltre ai fischi, ci sono anche gli insulti da parte dei meno civili tra i tifosi interisti. Tanto che è partito anche il coro "Dacci le quote": il portiere è finito nell'occhio del ciclone nel corso della sua carriera per via dello scandalo calcioscommesse, e il pubblico di San Siro non ha puntualmente mancato di rinfacciarglielo. Il portiere ex Nazionale però non ci ha pensato, rispondendo presente con una super prestazione e con un intervento strepitoso che ha salvato il risultato sull’1-1, bloccando in due tempi il tiro di controbalzo di Edin Dzeko nel recupero dei regolamentari.

Buffon, che record contro l’Inter: superato Ballotta

E non solo, martedì sera Buffon ha ampiamente modo di consolarsi con questo prestigioso primato: all'età di 44 anni, 11 mesi e 18 giorni, ha superato l'ex collega Marco Ballotta come giocatore più anziano ad aver mai giocato una gara ufficiale nel tempio di San Siro.