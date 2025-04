Inter, cosa sta succedendo prima del Barça: nella testa dei giocatori...

Il presidente Marotta ha provato a far capire lo stato d’animo della società «ringraziando di cuore Inzaghi e i giocatori per la stagione» prima di affrontare la Roma. C’è chi capisce e chi non vuole capire, ma era l’unico modo per far passare un messaggio che il tifoso medio fatica ad accettare: l’Inter è orgogliosa e soddisfatta della stagione a prescindere da quanti titoli metterà in bacheca. Ed era così anche prima che iniziasse la settimana che ha spazzato via la Coppa Italia e, con ogni probabilità, lo scudetto. Per il tifoso medio questo è un ragionamento da perdenti. Fatica a vederci un pensiero strategico dietro che, invece, c’è stato. L’Inter sta cercando di far capire che se nei prossimi anni avrà una rosa più giovane, forte e competitiva di questa, sarà anche e soprattutto grazie a questa annata che porterà il bilancio in attivo, darà finalmente margine per operare e, in altre parole, metterà fine al periodo di difficoltà post-pandemia. Quest’anno di fine ciclo doveva essere e sarà quello di transizione verso un nuovo inizio. Una parte di tifoseria lo ha capito e ha applaudito la squadra dopo il ko con la Roma. Ma ce n’è un’altra ancora legata alle logiche del passato e non si capacita che l’obiettivo di un top club contemporaneo è essere competitivi sul lungo periodo mantenendo solidità finanziaria prima che riempire la bacheca.



OBIETTIVO

Dimentica, questo tifoso, che l’Inter non ha mai detto che l’obiettivo era vincere tre, quattro, cinque trofei, e non lo ha detto nemmeno Inzaghi quando faceva il “tre” con le dita: lui, così come il presidente, hanno sempre dichiarato che l’ambizione (parola chiave) era essere competitivi (altra parola chiave) in tutte le competizioni. In altri termini, che si provava a fare questo salto di qualità rispetto agli anni precedenti. Già perché quando l’Inter di Inzaghi è andata vicino allo scudetto o lo ha vinto, è uscita agli ottavi di Champions; viceversa quando è arrivata in finale di Champions non è mai stata competitiva per lo scudetto. Idem, in peggio, nelle stagioni pre-Inzaghi.