Dani Alves, "il tatuaggio sul pube": perché è stato arrestato

Ancora continua in prigione a Barcellona, e dopo esserci finito lo scorso 20 gennaio per una presunta violenza sessuale commessa su una ragazza 23enne in una discoteca della città catalana, Dani Alves ora potrebbe essere incastrato da un tatuaggio. L’episodio che incrimina il brasiliano è del 30 dicembre, quando il giocatore era da poco tornato dai Mondiali in Qatar, mentre l’inchiesta è partita il 10 gennaio, e, dopo una decina di giorni, il 39enne calciatore brasiliano è stato fermato. Secondo quanto scrive El Mundo, il calciatore potrebbe essere incastrato dalla ragazza, che nel bagno della disco, ha visto il tatuaggio che l'ex calciatore di Barcellona, Juventus e PSG ha sull'addome: una mezza luna.

La motivazione di Dani Alves, ma quel tatuaggio…

La ragazza, ha raccontato agli inquirenti, sarebbe stata costretta al rapporto sessuale forzato dopo essere stata soggiogata nel bagno. Ma quel dettaglio fondamentale, che collima perfettamente con la ricostruzione della donna, potrebbe giocare in suo favore, dato che prima del presunto stupro Dani Alves aveva cercato di imporle un atto di sesso orale. Ma in primis smentisce anche la prima versione del giocatore, secondo la quale non conosceva neanche la ragazza e tra loro non c'era stato nulla: è evidente che per mostrare quel tatuaggio doveva essere a torso e pube nudi.

Dettagli precisissimi della presunta vittima

Per Dani Alves, la vittima è entrata in bagno e si è avventata su di lui. Ma con il dettaglio raccontato dalla ragazza, si capisce bene che la credibilità dell’ex Juve ne sia uscita distrutta. Il tatuaggio così è stato fondamentale per il magistrato titolare dell’inchiesta, che ha emesso un provvedimento della restrizione della libertà così pesante per Dani Alves: nell'interrogatorio del calciatore, ha infatti voluto sapere dov'era il tatuaggio in questione e come fosse possibile per la vittima descrivere in maniera così dettagliata quella mezzaluna se lui non si fosse alzato e fosse stato coperto dalla camicia, visto che il disegno scende dall'addome fino alla zona genitale.