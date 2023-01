Zaniolo inseguito, arriva la polizia: caos a Roma, poi la frase indicibile

30 gennaio 2023 a

Nella notte tra domenica e lunedi, subito dopo la sconfitta subita dalla Roma a Napoli, una quindicina di individui si sono presentati davanti all’ingresso di casa Zaniolo, per “invitare” il classe 99 a cambiare aria il prima possibile. Il centrocampista, che stava rientrando a casa, si è trovato a dover fare i conti con un gruppo di persone armate, con intenzioni non amichevole. Il calciatore è stato inseguito e minacciato di morte. Lo spavento chiaramente è stato tale da spingere l’attaccante a richiedere l’intervento della polizia. Nel giro di pochi minuti una pattuglia si è precipitata a casa del giocatore, per monitorare la situazione e garantire sicurezza e tranquillità alla famiglia. Il messaggio però è stato chiarissimo: se Zaniolo dovesse rimanere a Roma fino a giugno, i prossimi mesi rischiano di diventare complicatissimi per lui.

Zaniolo, scritte contro la mamma

Alcuni tifosi poi, hanno scritto alcune parole vicino al Colosseo: “Zaniolo traditore m***a senza onore”. Parole estremamente offensive che hanno prodotto anche la difesa della mamma e della sorella, che hanno pubblicato stories su Instagram a supporto del calciatore. La madre di Zaniolo, Francesca Costa, ha postato una stories in cui pubblica una foto, in cui viene offesa, e scrive: "Aver originato tutto questo odio mi sembra un tantino eccessivo”. Poi ne ha postata un'altra, altrettanto inequivocabile, tanto da commentare l'immagine con un classico: ‘Post muto 2'. Sempre sui muri della città è stato scritto qualcosa di altrettanto offensivo. Striscioni come proliferano, ne è apparso un altro: "Via da Trigoria uomini di poco conto codardi e approfittatori...Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori”.