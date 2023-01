Nicolò Zaniolo, Mourinho rivela: "Dice a tutti che va via"

29 gennaio 2023 a

A Trigoria è scattata l'ora della resa dei conti. Nicolò Zaniolo è sempre più lontano dalla Roma. Josè Mourinho è tornato a parlare alla vigilia di una partita di campionato. Domenica, infatti, la sua Roma sfiderà il Napoli capolista in trasferta, al Maradona. E lo farà senza Zaniolo che, come ha rivelato il tecnico portoghese in conferenza stampa, "da un mese dice che vuole andare via.

Dopo lo Spezia ho dato lunedì libero a tutti e ho detto che martedì l’allenamento era opzionale, ero con tutto lo staff a Trigoria: tutti i giocatori in panchina contro lo Spezia sono venuti ad allenarsi, tanti altri sono venuti e si sono allenati. Questo è il profilo di giocatori che voglio come allenatore".

Continua Mourinho: "Io devo dire purtroppo perchè la situazione ideale è che il giocatore sia felice e lascia gli altri essere felici- conclude- Per me è semplicemente dire che Nicolò non è a disposizione della squadra, il focus ora è la prossima partita e come allenatore è chi vuole lottare con me per questo club e questi tifosi. Nicolò non fa parte del progetto Napoli".Insomma, la situazione alla Romasi fa sempre più esplosiva e di fatto il caso Zaniolo agita e non poco tutta la squadra che è impegnata in una lotta serrata per un piazzamento Champions.