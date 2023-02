Angel Di Maria, la confessione sull'addio: "Il pensiero è lì..."

01 febbraio 2023 a

Per la Juventus c'è una nuova grana all'orizzonte. E la grana è di quelle pesanti: Angel Di Maria molto probabilmente lascerà i bianconeri. Dopo la vittoria al Mondiale in Qartar e soprattutto il rientro in Italia conciso con la maxi-penalizzazione della Juve, il giocatore potrebbe annunciare un cambio di programma per il suo futuro. Il suo obiettivo è quello di tornare a giocare al Rosario Central e in un'intervista a Tycsports afferma: "Il desiderio è lì. Quel momento arriverà". Parole che di certo non fanno piacere ai tifosi bianconeri che ora devono fare i conti con una lotta serrata nelle parti basse della classifica e con uno sfaldamento della rosa.



E di questa sfida Di Maria è consapevole: "Abbiamo la Coppa Italia e L'Europa League che sono i nostri obiettivi. L'unica cosa che voglio fare adesso è ribaltare questa situazione e conquistare più punti possibili". Infine una riflessione su una delle emozioni più forti della sua vita, la vittoria del Mondiale: "Cado quando guardo i festeggiamenti, quando vedo il gol di Montiel. In quelle cose me ne rendo conto, ma per il resto è difficile realizzare quello che abbiamo ottenuto .



Personalmente, dopo aver sofferto tanto, andando a sbattere contro il muro, ora che è stato raggiunto, è difficile credere che siamo campioni del mondo, cosa che pochissimi giocatori hanno raggiunto. La prossima Copa América, sia per me che per Leo e per chiunque, sarà un titolo desiderato che vorremo vincere. Quello che si sta vivendo con la Nazionale non si vedeva da anni . Noi amiamo portare gioia alle persone".