Skriniar, bomba-ultras contro l'Inter: "Rispettare il giocatore"

Si torna a parlare di Milan Skriniar, il difensore dell'Inter che però ha rotto con i nerazzurri. Ma il suo trasferimento al Psg è sfumato all'ultimo. Dunque, panchina con l'Atalanta in Coppa Italia e la prospettiva di essere "separato in casa" fino al termine della stagione. Già la scorsa estate, per inciso, giravano voci circa trattative e colloqui col club parigino.

Recentemente, il procuratore di Skriniar, Roberto Sistici, ha spiegato a Telenord: "La decisione di mettere Milan Skriniar sul mercato è stata presa in estate dall'Inter, ovviamente non dal giocatore. Una scelta che ha portato a una trattativa col Psg, di cui ovviamente eravamo informati". E ancora: "A un certo punto la trattativa si è interrotta e al momento non c'è possibilità di rinnovo". Insomma, uno schiaffo all'Inter.

Skriniar, il Psg è "sparito": Inter fregata, doppio disastro?

Ora, però, un nuovo capitolo di questa storia. Lo slovacco, si apprende, ha infatti incontrato la tifoseria, il tutto dopo le feroci polemiche di questi giorni. La conferma arriva direttamente da un comunicato degli ultras della Nord. Nel comunicato si legge: "Nessun rancore per Skriniar. La Nord ha incontrato Milan e, dopo aver ascoltato le sue ragioni, ha deciso di non prendere posizione contro la sua scelta di lasciare l’Inter". Insomma, una mezza sorpresa: i tifosi capiscono le ragioni di Skriniar, non si schierano nettamente contro di lui.

E ancora, la Nord si spende in un appello: "Invitiamo fin d’ora gli interisti a rispettare un giocatore che, al di là delle scelte professionali, rimane in organico di una squadra che ha bisogno di tutti per ottenere il massimo dei risultati possibili. L’Inter prima di tutto sempre". Dalla curva Nord fiducia al difensore. E un invito a tutti a rispettarlo. Ma, soprattutto, un invito a società ed allenatore a schierarlo in campo in un momento cruciale della stagione. Una posizione che per certi versi sorprende e che dà la cifra del malumore tra i tifosi nei confronti della società nerazzurra.