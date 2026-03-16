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L'Eredità, "uno strazio": Eleonora sbaglia ancora

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lunedì 16 marzo 2026
L'Eredità, "uno strazio": Eleonora sbaglia ancora

1' di lettura

Francesca, Fiamma ed Eleonora le tre concorrenti che si sono sfidate al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 16 marzo. Ai cento secondi, invece, ci sono arrivate Eleonora e Francesca. Ma è stata la prima a spuntarla e ad arrivare alla ghigliottina, la fase finale del gioco. Si è trattato della nona volta per la campionessa. Mentre in totale le sue puntate a L'Eredità sono state 16.

Eleonora è partita da un montepremi di 180mila euro, poi sceso a 90mila euro dopo un solo dimezzamento. Le parole da collegare erano riprendere, buon, lungo, san francesco e ronda. Dopo un minuto di ragionamento, come previsto dal regolamento, la concorrente ha scritto la parola Giro sul cartoncino a sua disposizione. La parola corretta però era un'altra, Cammino. 

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"Dev'essere uno strazio più che un piacere stare lì 20 giorni e non vincere niente questa l'ho indovinata pure io #leredità", ha commentato un utente su X al termine della puntata, riferendosi al fatto che Eleonora, pur avendo partecipato a diverse puntate e numerose ghigliottine, non è mai riuscita a indovinare la parola finale. "90mila euro buttati", ha scritto qualcun altro. E ancora: "Ha toppato anche stasera". 

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