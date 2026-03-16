4 di Sera, Conte contro il governo: "Sono passati tanti giorni e ancora nulla"

"Stiamo parlando di shock del mercato che stanno avvantaggiando tantissimo alcuni grandi operatori": Giuseppe Conte, in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, lo ha detto a proposito delle conseguenze della guerra in Iran. Dopodiché si è messo a fare una lista delle priorità: "Prima cosa, bisogna tornare a Bruxelles, l'Italia deve promuovere la revisione del patto di stabilità e crescita, che è un cappio al collo, io l'ho detto subito, andava rinegoziato e non sottoscritto. Adesso va assolutamente rimesso, perché se stiamo così aumenta il caro carburante, le famiglie sono strozzate, le imprese pure, dobbiamo tagliare la spesa sociale e non ce lo possiamo permettere".

Dunque, ha proseguito: "Serve la tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche, noi lo abbiamo chiesto anche per le banche, le imprese assicurative, le industrie delle armi che stanno accumulando profitti ingentissimi. E poi ancora ridurre le accise. Sono passati tantissimi giorni e il governo non ha ancora riunito un consiglio dei ministri per assumere provvedimenti".