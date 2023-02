Steven Zhang "rischia il carcere": Inter, il debito che può far crollare tutto

04 febbraio 2023 a

a

a

Steven Zhang rischia fino a tre mesi di carcere a Hong Kong. Lo scrive Calcio e Finanza, che è entrato in possesso di alcuni documenti che riguardano il presidente dell’Inter. L’accusa è di non aver pagato un debito da oltre 300 milioni maturato nei confronti della China Construction Bank Asia: i creditori gli hanno fatto causa negli Stati Uniti, ma anche a Milano. A Hong Kong le cose sono però in stato più avanzato, dato che il tribunale ha già dato ragione ai creditori.

"Non mi aspetto un Milan...": Simone Inzaghi sfotte i rossoneri prima del derby?

Tra l’altro i tre mesi di carcere per la questione del debito milionario non sono l’unico rischio che corre Zhang, che sarà chiamato a difendersi anche dall’accusa di falsa testimonianza al tribunale di Hong Kong nel corso del primo processo. Il presidente dell’Inter deve presentarsi davanti al giudice il prossimo 13 marzo: in tale occasione avrà la possibilità di rispondere a tutte le domande e di chiarire la situazione.

"Vai alla Juventus, ca***": Lautaro, la lite furibonda che nessuno ha notato

Mentre Zhang ha i suoi problemi a cui pensare, l’Inter è totalmente focalizzata sul derby di campionato con il Milan. Non sarà sentito come altri, visto che non inciderà nella lotta scudetto, però sarà pur sempre una partita diversa dalle altre. Da un lato c’è il Milan che sta attraversando un periodo di forte crisi, mentre dall’altro c’è l’Inter che deve fare i conti con il caso-Skriniar. In conferenza Inzaghi ha annunciato che giocherà, ma senza indossare la fascia da capitano.