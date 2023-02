Manchester City travolto, la truffa finanziaria: cosa rischia

06 febbraio 2023 a

Il Manchester City nei guai: è stato deferito dalla Premier League per una serie di presunte violazioni di carattere finanziario. Nel mirino sono finiti nove bilanci, dal 2009-10 al 2017-18, come riprende sul proprio sito La Gazzetta dello Sport. Ora i Citizens dovranno rispondere delle accuse davanti a una commissione indipendente: rischiano una penalizzazione di punti e anche l'esclusione dal campionato. Questi sono gli esiti di un'inchiesta durata quasi cinque anni, che ha preso le mosse dal caso delle sponsorizzazioni gonfiate con entità degli Emirati Arabi Uniti, cioè dello stesso territorio di provenienza della proprietà del club, che fa parte della rete globale City Football Group di proprietà dello sceicco Mansour.

City accusato di non aver diffuso i dati in maniera trasparente

Nel suo comunicato, la Premier League sottolinea che al club viene imputato di non aver fornito un'informazione finanziaria accurata, "in particolare per quanto riguarda le sue entrate (comprese le entrate di sponsorizzazione), le sue parti correlate e i suoi costi operativi”. Il City è anche accusato di non aver diffuso in maniera totalmente trasparente i costi relativi alle retribuzioni, di non aver rispettato il fair play Uefa, di aver violato le norme relativi al profitto e alla sostenibilità e di non aver collaborato con la Premier nelle indagini.