Lele Adani insulta Zazzaroni e mostra messaggi privati: "Mai cag***"

Tra Ivan Zazzaroni e Lele Adani - ma più in generale la Bobo Tv - non scorre buon sangue. Nelle ultime ore la polemica è riesplosa per via di un gesto di Adani, che nel corso della solita diretta su Twitch ha mostrato il telefono e indicato alcuni messaggi cancellati che ha ricevuto dal direttore del Corriere dello Sport. Quest’ultimo è stato definito un “mediocre”, che è condizionato da “livore, invidia e senso di frustrazione”.

Insomma, i rapporti sono ai minimi storici, con Adani che non si spiega perché dall’altra parte ci sia grande attenzione nei suoi confronti: “Più non l’ho mai cag***, più mi cerca”. C’è poi il caso dei messaggi cancellati, che non è molto chiaro. Adani ha fatto capire di non aver letto il contenuto perché li avrebbe aperti solo in un secondo momento. Zazzaroni li avrebbe inviati dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio. “Stavo facendo i tre migliori come ogni settimana - ha spiegato Adani - vado a leggerli e trovo che sono stati eliminati”.

Il sospetto dell’opinionista è che Zazzaroni “parlava a un altro di me. Se ne sta nascosto… questa gente è così”. Quindi Adani avrebbe ricevuto i messaggi per errore. A far precipitare i rapporti tra i due è stata una dichiarazione di un anno fa di Zazzaroni: “I limiti dell’opinionista che ha appena cambiato casacca dimostrano che la scuola dei social produce campioni di volgarità spesso naturali, da molti ritenuti facilitatori del racconto calcistico, in realtà sfortunate vittime dell’analfabetismo di ritorno".