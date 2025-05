Inter-Barcellona, clamoroso: "Materazzi aveva lasciato lo stadio"

E' un Daniele Adani gasatissimo, ancora euforico per l'impresa nerazzurra che racconta Inter-Barcellona nel suo podcast Viva el futbol, insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano. Ex interisti, proprio come lui. E come Marco Materazzi, su cui Adani ha raccontato un divertente episodio.

San Siro, minuto 87: il brasiliano Raphinha segna il gol del 3-2 che manderebbe in finale di Champions League i catalani. Il pubblico interista è gelato, in tanti iniziano a lasciare le tribune per tornare a casa per evitare i prevedibili caroselli dei cugini milanisti in giro per strada a Milano. Poi, in quei secondi finali, ecco il "miracolo" del gol di Acerbi al 93' che manda le due squadre ai supplementari. Tra i tifosi usciti in anticipo, c'è chi cerca di rientrare invano, respinto dagli steward (e meritandosi gli sfottò in diretta di Thierry Henry, sulla Sky inglese) e chi invece riesce a riconquistare il proprio posto in quella che ormai è diventata una bolgia. E tra questi fortunati c'era, guarda un po', anche Materazzi.