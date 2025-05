Barcellona-Inter, Lele Adani gela i nerazzurri: "Non fatevi ingannare..."

Un 3-3, quello tra Barcellona e Inter nell'andata della semifinale di Champions League, elettrizzante, entusiasmante. Soprattutto per i nerazzurri, un risultato importante - ottenuto fuori casa - e una vittoria sfiorata.

Eppure, a raffreddare parte degli entusiasmi, interviene Lele Adani, uno che dice sempre la sua, costi quel che costi. Durante la trasmissione Viva el Futbol, Adani ha analizzato la partita. L’ex difensore non ha avuto dubbi nel sottolineare il netto divario emerso nel confronto tra le due squadre: “Pensate che dopo una partita del genere, dove per onestà si è vista una differenza abissale, l’Inter a Barcellona non è mai stata sotto un secondo. La differenza era abissale, ma questo va detto. La grandezza assoluta molte volte ti impartisce una lezione di calcio mostrando tutti i tuoi difetti e annullando quasi tutti i tuoi pregi. Quasi tutti perché l’Inter aveva una chance importante: i calci piazzati. Thuram fa un capolavoro e poi sono arrivati due gol su piazzati. L’Inter in casa del Barcellona non è mai andata sotto". Insomma, per Adani la differenza tra Barcellona e Inter è "abissale", il tutto a vantaggio dei catalani. Dunque, doppia impresa per la squadra di Simone Inzaghi.

Adani ha poi focalizzato l’attenzione su una specifica fase della partita, sottolineando come l’Inter abbia provato a rendersi pericolosa in contropiede: “In campo aperto, tengo una fase tra il 65’ e l’80’ dove l’Inter ha fatto qualche ripartenza con più uomini, qualche difesa non in 10 ma in 6 e qualche pensiero di 3 o 4 in campo aperto e non uno nel deserto, fa anche rima. Alla fine poi Inzaghi ha proprio detto 5-4-1. L’Inter due anni fa era in finale, il Barcellona no, va dato peso anche a questo. Il Barça in casa aveva concesso quasi a tutti, con l’Inter praticamente nulla", ha rimarcato.