De Zerbi, "cambio in panchina": follia milionaria in Premier League

Il Chelsea non va: è 10° in classifica e rischia di non entrare in Champions la prossima stagione. Graham Potter è a rischio per i risultati non positivi ottenuti in questi mesi sulla panchina del Chelsea, ma i nuovi proprietari dei Blues non sembrano avere molta pazienza e non vogliono aspettare. Il tecnico sta camminando sul filo del rasoio e i vertici del club londinese sarebbero già alla ricerca di possibili sostituti: il nome che rimbalza da qualche giorno oltre la Manica e che viene dato per favorito è quello del tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, secondo il media inglese Football Insider.

Potter, rendimento deludente al Chelsea: solo cinque vittorie

Potter era arrivato a Londra dopo che il Chelsea lo aveva prelevato dai Seagulls per 20 milioni all'inizio di settembre in seguito al controverso licenziamento di Thomas Tuchel, allenatore molto amato dai tifosi ma con un pessimo rapporto con il nuovo proprietario Todd Boehly. La prestazione del manager britannico al comando dei Blues sono state a dir poco deludente: nelle ultime 18 partite ne ha vinte 5, pareggiate 6 e perse 7 per una percentuale di vittorie di appena il 27,8%, la peggiore della storia recente del Chelsea. Di fronte a questa situazione la dirigenza dei Blues sarebbe già a lavoro per trovare un sostituto. E in pole ci sarebbe l'ex tecnico di Foggia, Palermo, Benevento e Sassuolo, che sta facendo ottime cose al Falmer Stadium: da quando è arrivato in Inghilterra, ha avuto un ottimo rendimento e ha portato la sua squadra nei quarti della Coppa d'Inghilterra.

Anche Pochettino nella lista dei possibili sostituti

Boehly apprezzerebbe molto lo stile del tecnico italiano, che scommette su squadre basate sulla padronanza del possesso palla, con un gioco offensivo e con una pressione asfissiante sull'avversario per riconquistare il pallone. Un altro nome che è stato fatto per la panchina del Chelsea è quello di Mauricio Pochettino, ex Tottenham e Psg che è alla ricerca di una nuova avventura in panchina. Anche l'allenatore argentino sarebbe stato sondato dai vertici del club.