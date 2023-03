Juventus-Inter, Pagliuca rivela dopo anni: "Pugno a Ceccarini"

03 marzo 2023 a

a

a

Juventus-Inter della stagione 1997/1998 è una di quelle partite che non si possono scordare. Per diversi motivi. Gli interisti non la dimenticano pe ril contatto tra Ronaldo e Iuliano in piena area bianconera, gli juventini non la dimenticano perché ancora, a distanza di anni, si parla di uno scudetto macchiato dal disastro aribitrale di quel match. Una partita da spareggio per il titolo arbitrata da Ceccarini. E adesso di quel match che ha fatto la storia della nostra Serie A, torna a parlare uno dei protagonisti, Gianluca Pagliuca: "Cosa dissi a Ceccarini? Gli ho dato un pugno nel fianco (ride, ndr). Meno male che non c'erano tutte le telecamere di oggi... Non so come, ma non si riesce a vedere: gli ho dato un pugno nel fianco, si è girato e mi ha detto: "Chi mi ha dato un pugno nel fianco? Chi è stato?".

Napoli, dominio in Serie A? L'errore suicida delle altre big italiane

Oltre a quello, finita la partita, abbiamo beccato Lippi e siamo stati abbastanza pesanti. L'anno dopo, quando si vociferava che sarebbe arrivato Lippi, io sono andato alla lavagna di Appiano Gentile e ho detto: "Il primo che va via è Pagliuca!". E di fatti...". Poi ha aggiunto: "Nell'arco di un campionato ci sta qualche battuta a vuoto, ma nel girone di ritorno siamo sempre stati testa a testa con la Juventus, poi il tutto è stato deciso da questi episodi. Avessimo vinto quella partita lì... E la settimana prima, il colpo di testa del giocatore dell'Empoli e Ferrara che tira fuori la palla da dentro la porta. La partita con l'Udinese...". Un retroscena inedito che riscrive un po' la storia di quella partita così contestata.