Festival di Cannes, vietati abiti trasparenti e scarpe da ginnastica: le nuove regole

Regole rigide per il Festival di Cannes, che oggi dice "no" alla nudità sul red carpet. Per questo sono banditi gli abiti trasparenti, pena l’esclusione dalla premiere. Il nuovo regolamento ufficiale è stato diffuso dalla kermesse e riguarda soprattutto il modo di vestire sul tappeto rosso. D'ora in avanti, quindi, indossare un abito che non lascia nulla all’immaginazione, come quello indossato da Bella Hadid nella scorsa edizione, non sarà più possibile.

"Per motivi di decenza, la nudità è vietata sul tappeto rosso, così come in qualsiasi altra area del festival", si legge sul sito ufficiale della kermesse. Inoltre, "non sono ammessi abiti voluminosi, in particolare quelli con un lungo strascico, che impediscano il corretto flusso degli ospiti e complichino la disposizione dei posti a sedere in teatro". Il compito di far rispettare queste regole spetta al personale addetto all’accoglienza, che "è obbligato a vietare l’accesso al tappeto rosso a chiunque violi il regolamento".