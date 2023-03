Daniele Scardina, "il suo quadro clinico...": come sta adesso

10 marzo 2023 a

Come sta Daniele Scardina? Qualche giorno fa il pugile ha perso i sensi facendo preoccupare tutti. Trasportato d'urgenza in ospedale, è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico e da quel momento in poi le sue condizioni sarebbero rimaste stabili. A dare qualche aggiornamento positivo sulle sue condizioni è stato il suo manager, che all’Ansa ha detto: “I medici ci hanno rassicurato sul miglioramento del suo quadro clinico…”. Poi ha aggiunto che i dottori hanno fatto sapere alla famiglia di Scardina che aspetteranno ancora qualche giorno prima di risvegliarlo: “Vogliono creare le condizioni ottimali per questo passaggio”.

Nel frattempo a rompere il silenzio è stato anche il fratello del pugile, che su Instagram ha ringraziato tutti i medici e gli infermieri che si stanno prendendo cura di Daniele: “La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare il supporto”. Successivamente ha colto l’occasione per chiedere a tutti i fan del popolare pugile di fare una preghiera affinché tutto possa andare per il meglio: “Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la fede”. Un gesto importante visto che l’ex fidanzato di Diletta Leotta è sempre stato molto religioso, come ha fatto presente il fratello: “Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui".

Il fratello di Scardina ha rivelato che, anche se la battaglia non è ancora finita, Daniele continua a battersi come un vero e proprio guerriero: "Dieci giorni fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare".