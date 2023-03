Antonio Conte, "la mia stagione di mer***?": la risposta esplosiva

11 marzo 2023 a

Altissima tensione in casa Tottenham dopo l'eliminazione dalla Champions con il Milan. Nel dopo partita Richarlison aveva criticato fortemente il tecnico degli Spurs parlando di "stagione di m..." per Antonio Conte. A questo punto però le cose all'interno dello spogliatoio del Tottenahm devo essere andate nel verso storto, probbailmente con un regolamento di conti tra lo stesso Conte infuriato e il giocatore. E così qualche giorno dopo l'ottavo di finale di Champions,





Conte ha voluto restituire il favore a Richarlison con parole molto chiare: "Richarlison non criticava me, ha detto "La mia stagione è di merda" e ha ragione, la sua stagione non è buona. Ha avuto molti infortuni, è andato ai Mondiali e si è infortunato di nuovo, poi ha avuto un problema alla schiena unito ad altri. Con noi ha segnato sue due goal in Champions League. E’ stato onesto nel parlare di una stagione non buona, ma non è ancora finita. Ha tempo per recuperare e se meriterà di giocare gli darà le sue opportunità”. Poi lo stesso Conte ha aggiunto: "Ha capito di aver sbagliato. Quando dici ‘Io, io, io’ e non ‘Noi’, pensi solo a te stesso e sei egoista. Ripeto sempre ai miei ragazzi che per fare qualcosa di importante e lottare per dei trofei, bisogna sempre parlare di ‘Noi’ e non di ‘Io’. Ha capito quale è stato il suo errore e si è scusato. E’ una cosa positiva e mi ha dato l’occasione per ribadire l’importanza del concetto di squadra".