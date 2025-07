Max Allegri, la bomba di Matri: "Oh mister, fatti una chiav***"

Tra i momenti più vividi c’è sicuramente il periodo vissuto con Antonio Conte : “In campo è un fenomeno, prepara le partite con giocate studiate a memoria — ha detto — Ma fisicamente ti devasta. I ritiri peggiori della mia carriera li ho fatti con lui. Una volta, dopo il volo per gli Stati Uniti, ci fece allenare subito. Avevo i battiti a 207. Mi fermò e mi disse: ‘Ale, mi avevano detto che avevi i cog***ni’... e io lì, distrutto, mi sentii pure in colpa”.

Un’intervista a tutto campo, tra aneddoti di spogliatoio, ricordi di carriera e riflessioni sul calcio di oggi. L’esultanza con la mano davanti alla bocca, diventata un marchio di fabbrica: “Nacque con il mio amico Lazzari (ai tempi in Sardegna, ndr) — spiega Matri — Giocavamo poco e Allegri se la prendeva sempre con noi. Una volta gli abbiamo detto scherzando: ‘Oh mister, fatti una chia***a! ’. Un po' per dire mollacci, giochiamo poco ed è sempre colpa nostra. Da lì è partita e alla gente piaceva”.

Il gesto del tucano? Alessandro Matri , ex attaccante di Cagliari, Milan e Juventus , lo faceva in campo perché rivolto a Massimiliano Allegri. L’oggi volto noto di DAZN si è raccontato senza filtri nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan .

Non sono mancati ricordi legati al compagno Arturo Vidal: “Una sera in America Conte ci concesse libera uscita — ha detto Matri — Dovevamo rientrare all’una, ma Chiellini ci disse che il mister aveva cambiato idea. Il giorno dopo all’allenamento mancava Vidal. Conte ci fece una lavata di capo tremenda e poi ci massacrò. Ma Arturo correva come un matto, in testa al gruppo: sembrava un soldatino cileno”. Matri ha anche voluto omaggiare Andrea Pirlo, definendolo il compagno più forte con cui abbia mai giocato, e Allegri, allenatore che considera un vero padre calcistico: “L’ho avuto a Cagliari, Juve e Milan — ha concluso il ‘Mitra’ — È quello a cui sono più legato.”