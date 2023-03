Leclerc affossato dalla Ferrari: "Sostituita", grossa penalità

15 marzo 2023 a

Piove sul bagnato in casa Ferrari, con Charles Leclerc che ha subito il peggior inizio di stagione che si poteva mai immaginare. Come se non bastasse lo “zero” fatto registrare in Bahrain a causa di un problema alla sua monoposto che lo ha costretto a fermarsi anzitempo, a Gedda il pilota monegasco è già sicuro di partire con dieci posizioni di penalizzazione. Colpa della sostituzione della centralina, come confermato da Frederic Vasseur.

“Ci sono stati due problemi differenti - ha spiegato il team principal della Ferrari - la domenica mattina quando abbiamo acceso la power unit, e poi in gara. E per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato. Abbiamo fatto un'analisi approfondita sull'accaduto e credo che tutto ora sia sotto controllo. Ma sfortunatamente Charles dovrà scontare una penalità a Gedda perché il regolamento prevede solo due centraline per l'intera stagione". L’aspetto più allarmante è che la Ferrari di Leclerc è già alla terza centralina montata.

Nonostante ciò Vasseur prova a pensare positivo: “Comparando la prestazione in qualifica della SF-23 con quella offerta in gara, è evidente che c'è ancora un discreto margine per migliorare la nostra performance la domenica. Stiamo lavorando bene come squadra per estrarre il massimo dal nostro pacchetto sia in termini di guidabilità che sotto il profilo dell’affidabilità”.