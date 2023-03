Milan, Ibrahimovic preso per i fondelli da Costacurta: "Sto piangendo"

19 marzo 2023 a

Un record amaro e peculiare, quello di Zlatan Ibrahimovic: con il gol segnato su rigore contro l'Udinese, il fuoriclasse del Milan - questa la peculiarità - è diventato il marcatore più anziano nella storia della Serie A. Amaro perché i rossoneri sono crollati a Udine, sconfitti per 3-1.

E, altra curiosità, Zlatan ha "soffiato" il record a un altro rossonero, Alessandro Costacurta, che curiosamente lo aveva ottenuto segnando proprio su rigore. E caso vuole che i due, le due bandiere rossonere, si siano trovate l'una di fronte all'altro in diretta su Sky Sport, al termine della partita: lo svedese per le interviste e Billy nel suo ruolo di opinionista e intervistatore.

"Bennacer è venuto da me in albergo. E...": Milan, clamorosa rivelazione di Ibrahimovic

Ed ecco che durante l'incontro a distanza, Costacurta si è speso in un curioso siparietto, uno sfottò tutto rivolto a Ibrahimovic. Billy si è portato un fazzolettino agli occhi per poi affermare: "Sto piangendo". Ovviamente, nessuna lacrima. Una gag, quasi a dire che di quel record poco gli importava. Così come, ha ammesso Zlatan, poco importa anche a lui: "Avrei preferito lasciartelo", ha commentato forse ricordando di avere 41 anni e rotti.

Per onore di cronaca, si ricorda che Billy Costarcurta mise a segno il record infranto domenica sera nel lontano 2007, nel corso della sua ultima partita con il Milan a San Siro. E, clamoroso ma vero, proprio contro l'Udinese.