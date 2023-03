Italia, Antonio Cassano insulta gli azzurri: "Vergognoso, osceno"

28 marzo 2023 a

a

a

Una vittoria senza grandi emozioni per 2-0 contro il Malta, arrivato pochi giorni dopo la deludente sconfitta del Maradona contro l’Inghilterra di Gareth Southgate. L’Italia di Mancini convince a metà e realizza ancora troppe poche occasioni per quelle che crea. A parziale giustificazione di ciò c'è il fatto che, causa infortuni e affaticamenti, il c.t. ha dato spazio a diverse seconde linee. Motivio che non convince assolutamente Antonio Cassano, intervenuto nel corso della diretta Twitch della Bobo Tv e prendendo le difese del Mancio, ha infierito duramente contro i giocatori scesi in campo al Ta' Qali Stadium.

Cassano: “Partita oscena, per Mancini ci vuole pazienza”

"In questo momento tutti noi dobbiamo accompagnare Mancini in questo momento di rinnovamento — ha esordito così Fantantonio —. Ci vuole pazienza se non hai la materia prima. Io vedendo la partita di domenica ho pensato che è vergognoso che certi giocatori siano in Nazionale, ai miei tempi alcuni di loro non avrebbero neanche potuto cambiarsi nello spogliatoio. La partita comunque è stata a dir poco oscena”.

L'Italia rialza la testa e torna a vincere: è 2 a 0 con Malta

Cassano: “Se fossi nato nel calcio di oggi…”

Continuando ad insistere sulla penuria di calciatori di livello italiani coordinati da Mancini ("Non vorrei mai essere al suo posto. Con quello che ha a disposizione sicuramente sarò al suo fianco fino alla fine" ha infatti aggiunto), Cassano è poi tornato ad infierire non solo sugli attaccanti scesi in campo contro Malta: "Se fossi nato nel calcio di oggi avrei giocato tutte le partite con una gamba sola e avrei segnato sempre" ha concluso il 40enne barese.