Massimo Ambrosini, Pasqua di dolore: "Un gravissimo lutto"

09 aprile 2023 a

a

a

Pasqua di dolore. Gravissimo lutto per Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan e opinionista per Dazn e Prime Video. Si spenta ieri a Pesaro la mamma Paola Valentini, a cui era legatissimo, fa sapere il Corriere Adriatico. I funerali si terranno dopo Pasqua nella chiesa del Cristo Re, la parrocchia che lo ha visto crescere come giocatore prima di intraprendere la carriera da professionista che lo ha portato fino al Milan e in Nazionale.

La famiglia ha fatto sapere che "i funerali si terranno martedì mattina alle 11, ma già domani, lunedì di Pasquetta, alle 19 sarà recitato un rosario". Di fatto saranno tanti i pesaresi che si stringeranno attorno alla famiglia. La mamma dell'ex giocatore del Milan era figlia di Alterino, storico dipendente comunale scomparso a 103 anni nel 2015, ed era sposata con 'Piccio', ex dirigente sportivo dell'Adriatico, che fu anche la prima società di Massimo Ambrosini prima di approdare nel mondo del grande calcio. Per Ambro non è certo un periodo sereno. Solo qualche tempo ha rivelato di dover fare i conti con la malattia del figlio Alessandro di due anni e mezzo. Una forma di diabete che preoccupa e non poco la mamma e il papà del piccolo.