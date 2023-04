Juventus, la frase terremoto di Landucci in tv: "Il 19 aprile..."

09 aprile 2023 a

a

a



Il passo falso con la Lazio potrebbe mettere in difficoltà la Juventus nella sua corsa a un piazzamento Champions. I bianconeri hanno rimediato una brutta sconfitta a Roma con la Lazio e di fatto c'è preoccupazione nello spogliatoio dopo una prestazione deludente. A pesare è soprattutto il gol mancato di Fagioli che avrebbe potuto regalare alla Juventus un pareggio fondamentale. Ma a confortare i tifosi bianconeri e ad aprire scenari inediti sul futuro del campionato è il vice di Allegri, Marco Landucci, che davanti alle telecamere, proprio al termine del match con la Lazio ha affermato: "Sul campo abbiamo fatto 59 punti e aspettiamo.

Siamo sempre ottimisti sulla possibilità di tornare in zona Champions. Aspettiamo il 19 e vediamo". Dunque il prossimo 19 aprile potrebbe ribaltarsi la classifica di Serie A ma soprattutto i piazzamenti che portano all'ingresso in Champions potrebbero avere stravolgimenti importanti.

"Siete vergognosi": esplode l'ira di Locatelli, parole pesantissime

E così proprio la Juventus potrebbe finalmente sapere il suo futuro. Ma in tanti hanno letto nelle parole di Landucci una sorta di profezia che guarda proprio al giorno decisivo per la Juve. In casa bianconera ci si aspetta un totale annullamento della penalizzazione. Una circostanza che potrebbe davvero riscrivere l'intera storia di questo campionato. Tra pochi giorni il verdetto finale.