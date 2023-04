Milan-Napoli, Guardiola al veleno: "Di Spalletti io non parlo più"

11 aprile 2023 a

“Il Napoli? Non voglio parlare di questa squadra, il tecnico sarà scontroso con me, è così sensibile". Sono le parole pronunciate da Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bayern Monaco. Il chiaro riferimento va a Luciano Spalletti, tecnico dei partenopei impegnati mercoledì sera (ore 21) contro il Milan a San Siro nell’andata dei quarti di Champions League. Il riferimento delle parole del catalano, ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco, va a quando Spalletti rispose piccato ai complimenti di Guardiola dopo i sorteggi dei quarti.

Guardiola su Spalletti: “Scontroso come me, è così sensibile”

"Non ci sto ai suoi giochini”, aveva detto Spalletti facendo riferimento alla forza anche economica del club inglese rispetto alla società di De Laurentiis, e in generale alle società italiane riflesse nelle distanze tra il calcio inglese e quello italiano. La frase pronunciata in conferenza stampa da Guardiola è stata ironica e detta col sorriso. "Il tecnico sarà scontroso con me, è così sensibile". Oggi pomeriggio, da Milano, è attesa la conferenza di Spalletti prima della sfida tra Milan e Napoli, e sarà da vedere se ci sarà una eventuale risposte del toscano.

Intanto le parole di Aurelio de Laurentiis al quotidiano La Repubblica, alla vigilia della sfida di San Siro, sembrano gelare i tifosi del Napoli: “Osimhen non è nelle condizioni di giocare a Milano, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”. E il Napoli deve fare i conti con diverse defezioni in attacco. In caso di contemporaneo forfait di Raspadori, ancora in ripresa, e di Osimhen, il tecnico potrebbe schierare Kvaratskhelia falso nove nel tridente con Lozano e Politano, o provare anche Elmas, al centro di un tridente completato da Lozano e Kvara.