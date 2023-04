Milan-Napoli, Spalletti sbotta: "Mi alzo e vado a casa"

13 aprile 2023 a

"Che clima sarà al Maradona non lo so. Però come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera lì contro il Milan, al di là di quello che è stato il risultato di campionato, quello che mi ha fatto ancora più male è vedere il Diego Armando Maradona, una squadra che sta vincendo il campionato, che è 33 anni che non vince il campionato, che ha possibilità di portarlo in fondo, una partita fondamentale che ti mette nelle condizioni di avere probabilmente una tranquillità psicologica per giocare poi la Champions tre giorni dopo…”. Tuona Luciano Spalletti dopo l’andata dei quarti di finale persa contro il Milan, lo fa contro il suo pubblico, criticandolo per il comportamento avuto dopo il ko per 4-0 contro il Milan nell’ultimo match di campionato: “Vedere tutti contro tutti che ci si contesta in quella maniera lì — aggiunge — è una roba che non riuscirò mai a capire e che mi porterò dietro per sempre, perché è inspiegabile come si possa arrivare a quella roba lì”.

Il tecnico toscano lancia poi una minaccia: "Se succede alla partita di ritorno, io vado via dalla panchina — aggiunge — Se la partita di ritorno succede la stessa cosa, prendo, vado via e vado a casa. Perché è una roba… per quello che ci giochiamo, per l'importanza, per la sensibilità che hanno questi ragazzi qui, perché io ho una squadra di ragazzi perbene, di grandi professionisti, di buoni calciatori ma che sono sensibili a quello che gli succede intorno, perché abbiamo giocato in un clima che non ci ha assolutamente aiutato e che è inspiegabile non aiutare la squadra, prenderla in ostaggio”.

Spalletti su Osimhen: “Al ritorno presente al 100%”

In questi giorni che mancano da qua a martedì servirà non solo pensare a come sostituire gli squalificati Kim e Anguissa, ma anche ricostruire morale e fiducia. Una notizia buona c'è e la dà lo stesso Spalletti, al Maradona Victor Osimhen ci sarà: "Le possibilità che sia a disposizione sono il 100% — conclude Spalletti — perché la programmazione di lavoro è stata fatta in quella direzione lì".