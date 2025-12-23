Anpi, aggressione al radicale Hallissey: il video. La furia di Bignami

"Dopo aver atteso il termine dell'evento con Alessandro Di Battista e il professor D'Orsi e al momento delle domande", hanno riferito in una nota i radicali, "decine di studenti e attivisti pro-Ucraina di +Europa, Ora!, Radicali, Liberi Oltre, Azione e della comunità ucraina hanno mostrato maglie e bandiere ucraine. E' vergognoso che non ci sia stata data la possibilità di fare domande e che l'attivista che stava interloquendo con i relatori sia stato aggredito e spinto da un rappresentante dell'Anpi fino a rompere il microfono ". "Anche il presidente di +Europa e Radicali Matteo Hallissey è stato aggredito violentemente mentre provava a fare una domanda a D'Orsi sulla sua partecipazione alla sfilata di gala di Russia Today a Mosca due mesi fa", sostiene il comunicato. "Chi rivendica la storia antifascista e partigiana non può non condannare queste azioni di fronte a una manifestazione pacifica", conclude la nota.

Sul caso è intervenuto anche Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa: "Caro Presidente, di +Europa e di Radicali Italiani, questa tua e vostra meritoria iniziativa di ieri a un evento dell'Anpi dentro l'Università ha messo in luce in modo plastico due cose: la prima è che in Italia più che altrove Putin ha molte quinte colonne che sposano contro ogni evidenza la sua propaganda e sono pronti a rilanciare la verità alternativa e falsa dei russi, aggressori violenti e illegali che pretendono di passare dal torto alla ragione con le bugie. La seconda è la loro intolleranza congenita e aggressiva nei confronti di una discussione aperta e non manipolabile fuori dai salotti televisivi compiacenti o dai gruppi indottrinati. Bene così".

Quanto accaduto a Napoli, aggiungono i Radicali, "è grave e inaccettabile. Esprimo piena solidarietà alle persone aggredite mentre esercitavano pacificamente il diritto di parola e di dissenso, a partire dal nostro Presidente Matteo Hallissey - è la nota del segretario Filippo Blengino -. Lo dico da nipote di un partigiano, che ha rischiato la vita per liberare l'Italia da un regime autoritario: oggi l'Anpi è diventata un vettore di propaganda putiniana che non ha nulla a che vedere con i valori della Resistenza e della nostra Costituzione. Quanto accaduto descrive perfettamente ciò che oggi rappresentano: il fascismo dei presunti antifascisti, di chi difende regimi illiberali, giustifica l'aggressione e pretende di censurare le opinioni altrui in nome di una memoria che non gli appartiene più. Noi non ci stiamo. Continueremo a difendere la libertà, il pluralismo e l'integrità dell'Ucraina, onorando davvero i valori delle partigiane e dei partigiani che hanno perso la vita e che oggi, vedendo certi accostamenti, si sentirebbero profondamente offesi e schifati".