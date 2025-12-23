Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: uno "sfregio" a Jannik Sinner?

Carlos Alcaraz continua a far parlare di sé, tra successi in campo e scelte personali che non passano inosservate. Dopo un 2025 straordinario, con due prove Slam vinte – Roland Garros e US Open – e una stagione contraddistinta da duelli spettacolari con Jannik Sinner, il tennista spagnolo ha deciso di celebrare il trionfo di New York con un nuovo tatuaggio dedicato agli US Open.

Un gesto simbolico che lo lega alla Grande Mela: sulla pelle del numero uno del mondo compaiono la Statua della Libertà e il ponte di Brooklyn, icone che rappresentano la città americana e il prestigio del torneo appena conquistato. Le immagini del tatuaggio, condivise sui social, hanno rapidamente fatto il giro della rete, confermando il fascino mediatico di Alcaraz.

Nonostante il periodo di pausa dall’attività agonistica, il campione spagnolo non ha rinunciato agli allenamenti con il coach Cobolli in Spagna, segno di una disciplina che lo accompagna costantemente.

Il 2025, però, non è stato segnato solo dai successi sportivi. La separazione da Juan Carlos Ferrero, l’ex numero uno del tennis che lo aveva guidato ai vertici del ranking, ha sorpreso fan e addetti ai lavori. Eppure, Alcaraz ha saputo trasformare la fine di un rapporto professionale in ulteriore motivazione, consolidando la propria leadership nel tennis mondiale.

Con sei Major già conquistati e lo sguardo rivolto agli Australian Open, Alcaraz sembra pronto a proseguire la sua corsa, con l’obiettivo di restare al vertice del ranking mondiale. Il tatuaggio a New York, più che un vezzo estetico, è un sigillo su una stagione da incorniciare e un promemoria della strada percorsa verso l’eccellenza.