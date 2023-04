Ciro Immobile, il tranviere: "E' passato con il rosso", versione falsa?

16 aprile 2023 a

a

a

Emergono nuovi dettagli sull'incidente che questa mattina ha visto coinvolto Ciro Immobile, sotto osservazione al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto riferito da ilmessaggero.it, altre 7 persone sarebbero coinvolte dal sinistro, sulle cui cause sarebbero in corso accertamenti. "Il tram è passato con il rosso", ha dichiarato l'attaccante della Lazio subito dopo l'accaduto, ma secondo il portale del quotidiano questa ricostruzione non convincerebbe i vigili: sarebbe stato Immobile a mal interpretare il semaforo e a centrare il mezzo a velocità sostenuta.

Per Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale: "l'auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari. Il tram pesa 18 tonnellate e in quel punto il carrello è uscito dal binario ed è andato sopra il rilievo. Il carrello in quel punto pesa sei tonnellate. In questo momento però non mi sento di dare responsabilità all'uno o all'altro, lo deve accertare la Polizia municipale, magari con eventuali video".



Immobile nell'urto che ha distrutto il suo Suv e deragliare il tram ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. Il tranviere, ricoverato in codice rosso poi diventato arancione, è stato subito dimesso con 7 giorni di prognosi. "La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti - ha commentato Patanè -. Ho sentito telefonicamente il tranviere, la sua preoccupazione erano le bambine di Immobile. Ora il tema sono le condizioni fisiche di tutti". Le due figlie del calciatore sono state a loro volta ricoverate in codice rosso, la piccola al Bambin Gesù e la grande al Gemelli.