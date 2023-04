Juve ko con il Sassuolo. Fagioli sbaglia e Allegri lo toglie: lacrime in panchina

16 aprile 2023 a

Le lacrime di Nicolò Fagioli forse non inteneriranno Max Allegri, ma di sicuro hanno conquistato i tifosi della Juventus. I bianconeri a Reggio Emilia vanno sotto 1-0 contro il Sassuolo al 64', merito di Defrel che sfrutta un erroraccio in disimpegno del giovane centrocampista bianconero e batte Perin di giustezza. Pochi secondi dopo, Allegri chiama il cambio e spedisce in panchina proprio l'autore dello svarione decisivo, sostituendolo con l'altro giovane Miretti.

A questo punto inizia il dramma di Fagioli, che si siede, si porta le mani sul volto, abbassa la testa e inizia a piangere come un vitello. Inconsolabile, nonostante le carezze dei compagni che hanno capito la sua delusione e Pinsoglio, terzo portiere bianconero e anima dello spogliatoio della Signora, che lo marca a uomo standogli sempre accanto.

L'amarezza di Fagioli è aumentata sicuramente dal fatto che l'episodio è risultato fondamentale ai fini del risultato, visto che la Juve ha poi perso non cogliendo una occasione ghiottissima per continuare la sua rincorsa al quarto posto Champions con il pareggio del Milan e la sconfitta dell'Inter (al netto, ovviamente, dell'eventuale annullamento dei 15 punti di penalizzazione che spedirebbe la Juve al secondo posto). Perlomeno, l'attaccamento alla maglia di Fagioli ha raccolto il plauso unanime dei sostenitori juventuni, commossi più di lui dalla scena, ed entusiasti per la dimostrazione di serietà del giovane talento.