Serie A, riscatto della Juve: il Monza battuto per 2-0

Riscatto Juve ma con l'amaro in bocca. I bianconeri di Tudor battono il Monza per 2-0, nel posticipo della 34/a giornata di Serie A, con i gol di Nico Gonzalez all'11' e di Kolo Muani al 33' ma perdono Yildiz per la prossima partita di Bologna. Tre punti importantissimi per la Juve, che si riporta momentaneamente al quarto posto con 62 punti in attesa di Udinese-Bologna in programma domani. Per il Monza una sconfitta che potrebbe certificare già stasera la matematica retrocessione in Serie B se il Lecce dovesse vincere a Bergamo contro l'Atalanta. Primo tempo tutto di marca bianconera. Il risultato si sblocca già dopo 11' con Nico Gonzalez che fulmina di sinistro Turati dai 20 metri. I bianconeri sono padroni del campo e si divorano il raddoppio in almeno un paio di circostanze, una clamorosa con Kolo Muani. L'attaccante francese si fa perdonare al 33' quando sigla il raddoppio con un destro rasoterra all'angolino su assist dell'ottimo Thuram. Tutto sembra andare per il verso giusto per la squadra di Tudor, ma proprio pochi secondi prima di andare negli spogliatoi arriva come un fulmine a ciel sereno l'espulsione di Yildiz per una sbracciata nei confronti di un avversario, decisione presa dopo una visione al Var. Il turco salterà così Bologna-Juventus, sfida decisiva in chiave Champions. Costretta a giocare tutta la ripresa con un uomo in meno, la Juve prova a controllare le velleità di rimonta di un Monza comunque orgoglioso. I ragazzi di Nesta provano a rendersi pericolosi soprattutto sulle palle alte, punto debole dei bianconeri, ma senza grossi risultati con Birindelli e Caprari. E' anzi la Juve a sfiorare il tris in contropiede ancora con Nico Gonzalez.