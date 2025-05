È terminata 1-1 al Dall'Ara la partita Bologna-Juventus, valida per la 35esima giornata di Serie A. Bianconeri subito in vantaggio con Thuram al 9'. Dopo le reti annullate per fuorigioco di Gonzalez e Cambiaso, Freuler trova il pareggio al 54'. Entrambe le squadre conquistano un punto prezioso per la zona Champions.