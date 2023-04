Tacchinardi, parole pesanti: "Non gufo, ma dico una cosa sul Napoli"

22 aprile 2023 a

Il campionato entra nella parte finale, entra nel vivo. Il Napoli dopo la sconfitta con il Milan e l'eliminazione in Champions si rituffa nella corsa scudetto. Il titolo dovrebbe essere in cassaforte e di fatto Spalletti va dritto all'obiettivo. E a tirare acqua al mulino del Napoli c'è anche Alessio Tacchinardi che a Radio Punto Nuovo, in vista del big match Juventus-Napoli, afferma: "Juventus-Napoli sarà una partita emozionante, sono due squadre che stanno attraversando un grande periodo di forma. Ho sentito critiche su un Napoli che sarebbe cotto o scarico, ma in Champions ha concesso giusto qualche ingenuità. Il livello resta alto e il Napoli è una squadra fortissima, anche se non va a mille all’ora come qualche mese fa. La Juve sarà meno riposata, ma proverà a dare tutto. Il Napoli dalla sua proverà a chiudere quanto prima lo Scudetto".

Ma non finisce qui, sempre Tacchinardi aggiunge: "Non voglio gufare, ma lasciatemelo dire: gli azzurri meritano assolutamente di vincere il campionato. Non sono nel loro momento migliore, ma neanche in quello peggiore. Di certo gli avversari iniziano a conoscerlo e questo anche incide. A Torino poi ci sta se perdi una partita, visto che la Juve ha le caratteristiche per mettere in crisi il Napoli. Un po’ come ha fatto il Milan in contropiede, visto che Spalletti lascia molto campo alle spalle".

Infine parla di un giocatore che ultimamente ha deluso: "Lobotka? E’ quello che da ritmo alla manovra, che il Napoli sia in calo come lui è quasi logico. Poi gli avversari iniziano a prendergli le misure, per evitare che da avversario ti faccia una testa tanta. Ora ha sempre l’uomo addosso per penalizzarlo in costruzione".