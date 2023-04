Marc Marquez, "la Tac all'osso": voci tremende in MotoGp

26 aprile 2023 a

Un calvario infinito: Marc Marquez non correrà neanche il GP di Jerez de la Frontera. Lo ha comunicato lo spagnolo in una nota tramite il suo team Honda Hrc, che ha evidenziato i vari passaggi: “Ieri (martedì, ndr) abbiamo fatto un'altra Tac ed è stato confermato che, nonostante l'infortunio stia procedendo favorevolmente, l'osso non ha ancora finito di guarire e correre a Jerez era rischioso. Insieme al team medico abbiamo deciso di non correre rischi, di aspettare altre due settimane e tornare a Le Mans”. E ancora: “Mi dispiace molto perdere il Gran Premio di Spagna perché è sempre speciale, per l'atmosfera, per correre a casa e soprattutto per vedere e divertirsi con i tifosi. Continuerò con la riabilitazione e lavorerò per tornare il prima possibile. Grazie per i vostri messaggi di supporto".

Marquez, ancora la penalità di Portimão da scontare

Marc Marquez ha iniziato la stagione con una pole in Portogallo, a cui ha fatto seguito un piazzamento sul podio della prima Sprint Race di sempre. Ma in gara a Portimão, Marquez ha provocato un brutto incidente, che ha fatto arrabbiare gli altri piloti e gli è costato una penalità (che ancora non ha scontato). Soprattutto è stato lui, il pluri-campione del mondo, ad avere le conseguenze peggiori da quell’impatto. La frattura del metacarpo non gli ha permesso di correre in Argentina e Austin, e ora pure a Jerez.

Bastianini ci sarà: “Proverò a prendere qualche punticino”

Proverà a essere in pista invece Enea Bastianini, infortunatosi malamente durante la prima Sprint Race del Portogallo. “Le ultime indicazioni sono state buone, l’ultimo test di Misano è stato molto più positivo rispetto a quello pre-Austin — ha detto il classe 1997 a Sky Sport — Non ho tentennato, partirò per Jerez anche se non sono al cento per cento. Non riesco a stare a casa, ho voglia di correre. Proverò a portare a casa qualche punticino. Sarò contento se riesco a stare nei primi dieci, sarebbe un bel risultato”.