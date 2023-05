Juventus, Allegri sbrocca per Milik: "Come si calcia un rigore"

01 maggio 2023 a

L'errore di Milik dal dischetto comincia a pesare e non poco tra le mura della Juventus. I bianconeri, col pareggio col Bologna, non sono riusciti a prendere tre punti decisivi per la corsa Champions. Un passo falso che peserà sulla calssifica in una lotta accesa per i posti che spalacano le porte all'accesso diretto in Europa. E l'errore di Milik a quanto pare avrebbe irritato e non poco Max Allegri che davanti alle telecamere, dopo la fine della partita, ha ribaltato un po' il copione che di solito vede l'allenatore difendere il proprio giocatore.

Allegri, seppur in modo elegante, ha bastonato proprio Milik con una frase piuttosto forte che ha ulteriormente evidenziato l'errore dal dischetto dell'ex Marsiglia: "Ci sono dei momenti per tirare in un certo modo i rigori – le parole di Allegri -. Questo è uno in cui si mira un angolo e va tirato forte. E basta. In più Skorupski lo conosce… ma va bene, Milik ha fatto una grande partita e capita di sbagliare dal dischetto".

Insomma Allegri non ha digerito affatto l'errore del suo attaccante. "Una settimana fa una partita come questa l'avremmo persa – ha aggiunto Allegri -. Sbagliamo tanto davanti alla porta, i nostri giovani hanno qualità e vanno fatti crescere, poi gli errori vanno accettati… Nel primo tempo abbiamo rischiato qualcosa negli spazi, ma abbiamo guadagnato un punto sulla Lazio mantenendo la distanza su Roma e Milan". Ma il tecnico della Juve sa bene che in una manciata di punti ci sono tante squadre e la lotta sarà dura fino alla fine.