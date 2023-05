Juve, il missile di Lele Adani: "Non sono... si può dire?", esplode la polemica

01 maggio 2023 a

Lele Adani scatenato. Il suo commento al pareggio della Juve contro il Bologna a Novantesimo minuto ha fatto parecchio discutere. Di fatto i bianconeri non hanno colto l'occasione per andare a prendere 3 punti decisivi nella corsa Champions dopo l'annullamento della penalizzazione che aveva portato ai bianconeri un deficit di 15 punti in classifica. E ad aggiungere tensione all'ambiente c'è anche l'esclusione di Di Maria dai titolari e si parla di qualche tensione tra lo stesso Allegri e il campione argentino. Tutta carne al fuoco cha ha risvegliato l'antico livore dello stesso Adani contro Allegri.

E così commentando il match contro il Bologna è arrivata una domanda abbastanza piccata da parte dei tifosi bianconeri sui social. Una frase abbastanza dura: "Alla Juventus non ci sono giocatori felici, si può dire questa cosa?".

Subito dopo nel gelo dello studio, Adani ha rincarato la dose contro Allegri: "Sicuramente fa scalpore questo tipo di situazione perché Di Maria è una leggenda". Ed è proprio su questo punto, l'esclusione di Di Maria, Adani si è concentrato particolarmente. Il campione del mondo è senza dubbio un punto di forza della squadra bianconera. Ma di certo le prestazioni poco costanti hanno avuto il loro peso nelle scelte del tecnico bianconero.