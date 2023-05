Napoli, tifoso impazzito a Udine: finisce malissimo a tempo record, il video

04 maggio 2023 a

Subito dopo il fischio finale, a Udine si è scatenato il delirio: il Napoli è campione d'Italia, contro l'Udinese basta un pareggio. E dagli spalti della Dacia Arena ecco calare verso il campo centinaia di tifosi, che senza troppi problemi raggiungono il terreno di gioco.

Attimi di paura, con Luciano Spalletti che faticosamente tenta di raggiungere gli spogliatoi. Come lui i giocatori, circondati dai tifosi entusiasti. Insomma, anche un po' di paura, panico: la festa può sempre degenerare. Poco dopo, però, la situazione a Udine è ritornata alla normalità, con i tifosi che per la maggior parte hanno preso posto sugli spalti.

Ma tra tutti i video arrivati da Udine, uno sta facendo il giro del web. Siamo al fischio finale, appunto. Ed ecco un tifoso del Napoli intento a scavalcare una balaustra per raggiungere il campo. Peccato che la manovra non riesca alla perfezione, anzi: il volo è tanto goffo quanto clamoroso. Uno degli utenti che rilancia le immagini su Twitter, sornione, commenta: "Pensavo che ci scappasse il morto, ma non dopo 2 secondi fal fischio finale". Ironia certo un po' macabra...