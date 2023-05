Napoli in delirio, festa infernale: video clamorosi. E al Rione Sanità...

04 maggio 2023 a

Campioni d'Italia! Il Napoli vince lo scudetto a Udine, contro l'Udinese basta un pari. Terzo tricolore, il primo dal 1990, da Diego Armando Maradona. Un'impresa strepitosa firmata Luciano Spalletti.

E a Napoli, seppur lontani centinaia di chilometri dai giocatori a Udine, esplode la festa, che in verità non si fermava da giorni. La festa impazza allo stadio Maradona, gremito per seguire la partita sui maxi-schermi. Così come esplode per i vicoli della città.

Sui social, infatti, spuntano video che mostrano il capoluogo campano in delirio: il Rione Sanita è coperto da una cortina di fumo, così come i vicoli del centro, i Quartieri spagnoli. Festa grande, delirio, pura gioia.

Impressionanti anche le immagini del Maradona, stadio da cui si alzavano cori a livelli di decibel irraggiungibili. Uno spettacolo, vero, esplosivo. Uno spettacolo così come solo Napoli sa fare, una città in cui si levano fuochi d'artificio ovunque, fuochi che illumineranno il lungo mare per tutta la notte. E forse non solo la notte...