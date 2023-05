Milan-Inter, Dzeko e Mkhitaryan stendono i rossoneri. Alta tensione in panchina

10 maggio 2023 a

Il Milan esce con le ossa rotte dalla semifinale di Champions. L'Inter si impone per 2-0 e ha già quasi un piede a Istanbul. I nerazzurri hanno chiuso il discorso in dieci minuti micidiali nel corso del primo tempo. Prima Dzeko sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi la botta vincente di Mkhitaryan. Il Milan non è mai entrato davvero in partita. I rossoneri sono apparsi spenti nel corso di tutta la partita. Qualche segno di reazione è stato registrato nella ripresa con un palo colpito da Tonali e un tiro centrale di Pobega.

Da sottolineare l'assenza in campo per il Milan di Leao che non è riuscito a recuperare in tempo e ora è anche in forse per il match di ritorno. L'Inter ha poi saputo gestire bene il vantaggio nella ripresa concedendo quasi nulla ai rossoneri. Pioli ha provato a rimescolare le carte buttando dentro anche Origi ma a parte qualche guizzo non ha deto quella incesività necessaria all'attacco del Milan. Kjaer ha abbandonato il campo dopo la sostituzione rientrando direttamente negli spogliatoi. Saelemaekers, sostituito anche lui, è apparso nervoso in panchina. Di fatto due circostanze che spiegano bene quanto il Milan sia nel pallone dopo questa prima semifinale di andata. Tra sei giorni il ritorno. L'Inter cercherà di custodire il doppio vantaggio, il Milan invece è chiamato all'impresa.