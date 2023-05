Bagnaia-Vinales, finisce a pugni! Rissa dopo la caduta

14 maggio 2023 a

a

a

Robe da matti in MotoGp, dove finisce prima del tempo la gara di Francesco Bagnaia e Maverick Vinales. L'italiano, campione del mondo in carica, e lo spagnolo cadono verso la fine del sesto giro del Gp di Francia in seguito a un incrocio di traiettorie: l'Aprilia tocca la Ducati, inevitabile la doppia caduta. Un duro colpo per la corsa iridata di Pecco, reduce da due zeri in Argentina e Usa.

Ma, soprattutto, dopo la caduta gli animi si sono infiammati. Infatti Vinales, infuriato, ha raggiunto e spintonato Bagnaia, che ha reagito in ugual modo. Dunque una seconda spinta e una manata sul casco dell'avversario. Tensione alle stelle, così come l'adrenalina del momento. Molta frustrazione.

Poco dopo il duro scontro nella sabbia, i due si sono chiariti in un qualche modo: a dimostrarlo, la stretta di mano.

La gara è stata poi vinta da Marco Bezzecchi con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team. Ora, Bezzecchi è a una sola distanza in classifica generale dietro al leader, che resta Bagnaia. Sul podio con lui in seconda posizione lo spagnolo Jorge Martin (a 4"256) con la Ducati Prima Pramac, terzo, a sorpresa, il francese Joahnn Zarco (a 4"79).