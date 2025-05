MotoGp, Zarco vince in Francia sul bagnato: Marc Marquez 2°, Bagnaia fuori da zona punti

Clamorosa vittoria di Johann Zarco nel Gp di Francia di MotoGp. Il pilota di casa del team Honda di Lucio Cecchinello ha vinto una gara pazza, caratterizzata dalla pioggia, cadute, cambi moto e da long lap penalty, precedendo di circa 20 secondi la Ducati di Marc Marquez, secondo davanti alla Ducati del team Gresini di Fermin Aldeguer, al primo podio nella classe regina. Fuori dalla zona punti Pecco Bagnaia, sedicesimo al traguardo dopo una caduta nel corso del primo giro che lo ha penalizzato. Out anche Alex Marquez, caduto due volte nelle fasi finali della corsa mentre si trovava al terzo posto.

"E' magico, non avrei mai creduto che sarebbe potuto accadere così. La scelta delle gomme alla fine è stata giusta. All'ultimo giro ho salutato il pubblico, è stato emozionante, è uno dei momenti più emozionanti della mia vita, uno di quelli che ricorderò per sempre - ha commentato Zarco dopo il successo ottenuto -. E' difficile da credere, ancora non capisco cosa sta succedendo, ho bisogno di un po' di tempo. Gli ultimi giri sono stati parecchio lunghi, non volevo bruciare le gomme, poi è scesa più pioggia ed è andata bene. Marc (Marquez, ndr) arrivava veloce, ho cercato di controllare il vantaggio".