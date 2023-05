Inzaghi incendia Inter-Milan: "L'arbitro è francese. Nessun problema, ma..."

15 maggio 2023 a

a

a

Simone Inzaghi scalda la vigilia del derby di ritorno di Champions tra Inter e Milan. All'andata i nerazzurri si sono imposti in modo netto con un 2-0 che ha lasciato il Milan in balia del gioco degli uomini di Inzaghi, ora ai rossoneri è chiesta una prova d'orgoglio per tentare di ribaltare il risultato e provare a mettere un piede in finale a Istanbul.

Ma il tecnico dei nerazzurri, Inzaghi attacca la scelta dell'arbitro per questo match attesissimo: "Sugli arbitri ho sempre preferito non parlare, a parte qualche rara occasione in cui non mi sono trattenuto. Se penso alla partita d'andata c'è stato un episodio, il fallo in area di Krunic su Bastoni, che andava valutato in un altro modo. Probabilmente la gara avrebbe preso un'altra piega in caso di 3-0, ma non c'è nessunissimo problema. Per quel che riguarda l'arbitro di domani sera, gli amici mi hanno fatto notare che è francese e che il Milan in rosa ha quattro giocatori francesi... Per noi nessun problema e massima fiducia".

"Rimonta possibile". Indiscreto-Milan: le tre mosse di Pioli per ribaltare l'Inter

Una stilettata che non è passata inosservata e che fa crescere la tensione in vista dell'appuntamento di domani, 16 maggio, a San Siro. Inzaghi prova ad alzare la tensione sul match. Un match in cui l'Inter deve di fatto replicare la prestazione perfetta dell'andata per mettere in sicurezza l'approdo alla finale di Istanbul.