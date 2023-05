Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Sanabria replica a Jovic

21 maggio 2023 a

a

a

Termina 1-1 il match tra Fiorentina e Torino, valido per la 36/a giornata del campionato di Serie A. Un risultato che di fatto lascia invariata la classifica delle due squadre, entrambe a quota 50 punti appaiate al Bologna nella lotta per il nono posto. Dopo un primo tempo equilibrato senza clamorose occasioni da rete, in avvio di ripresa è la Fiorentina a passare in vantaggio al 47' con un bel colpo di testa di Jovic su cross dalla destra di Kouamè.

Per l'attaccante serbo è il quinto centro in questo campionato. La replica del Torino arriva al 66' con il pareggio firmato da Sanabria, abile a battere Cerofolini con un sinistro sporco in diagonale su assist di Buongiorno dalla sinistra. Per l'attaccante granata rete numero 12 in campionato, a conferma di un'ottima stagione. Nel finale le due squadre si accontentano del risultato e non ci sono più occasioni da segnalare.